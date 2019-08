Pd, Calenda: chiaro che la priorità non è sfiduciare Salvini ma chi non sta Renzi

Condividi

“Sono basito dall’astio nelle risposte dei membri dei Comitati di Azione Civile. Mi pare chiaro che la priorità non è sfiduciare Salvini ma sfiduciare chiunque non sia Renzi. Questo modo di comportarsi è dannoso per tutti, in primis per la reputazione di una straordinaria stagione di Governo”.

Lo ha scritto su Twitter l’europarlamentare Pd Carlo Calenda, a seguito delle reazioni alla sua iniziativa per unificare la raccolta di firme Pd per le dimissioni di Matteo Salvini, fondendo la petizione Renzi e quella Zingaretti.