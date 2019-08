Stoccarda: 36enne ucciso da un siriano a colpi da machete

Condividi

Germania – Nel quartiere Fasanenhof, nella zona sud della città di Stoccarda, un uomo di 36 anni è stato ucciso a colpi di machete. L’assassino sarebbe sceso dalla sua Smart e avrebbe pugnalato il passante, probabilmente il suo coinquilino. Poi, prima di allontanarsi dal luogo del delitto, ha staccato la mano alla vittima. Il delitto si è svolto davanti agli occhi di decine di residenti locali.

Secondo la polizia, l’assassino sarebbe originario della Siria e la vittima sarebbe un tedesco del Kazakistan.

A quanto si apprende dalle testimonianze, l’autore del gesto, mentre aggrediva la vittima grivadava in continuazione: “Perchè l’hai fatto?”. Al momento, il motivo dell’omicidio non è ancora noto.

L’assassino è fuggito dalla scena del delitto con una bicicletta. Per la caccia all’uomo la polizia ha preso la decisione di coinvolgere un elicottero. Il presunto assassino è stato fermato e verrà ascoltato dalle forze dell’ordine.

Brutal sword attack in broad daylight in Stuttgart/Fasanenhof🇩🇪, victim (36 m) dies on the scene.

Suspect escapes on bike, is caught later that evening.

(Video in 1st reply)

via @CUlfhednar https://t.co/T9GKi1MXH0 pic.twitter.com/Vv57mV4xRy

— trutzblut (@trutzblut) August 1, 2019