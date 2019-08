Oliviero Toscani condannato per vilipendio

Oliviero Toscani è stato condannato in primo grado al pagamento di una multa di 4mila euro per vilipendio della religione cattolica. A La Zanzara, su Radio24, il 2 maggio 2014, interrogato sulla pedofilia in Vaticano disse, paragonandosi a un alieno catapultato sulla Terra: “Vedi uno inchiodato alla croce, un altare con dei bambini nudi che volano. Lui non sa che sono angeli. Poi vedi quell’altro sanguinante, ce n’è di tutti i gusti. Io credo che un club sadomaso non sia così all’avanguardia. La Chiesa sembra un club sadomaso”.

Dopodiché definì il Vaticano “la più grande organizzazione omosessuale” e “la più grande associazione maschilista” del mondo. Tutte le associazioni cattoliche che lo hanno denunciato, riporta il Corriere della Sera, incasseranno poco più di 500 euro ciascuna. liberoquotidiano.it