La Rom pregiudicata: “A Salvini andrebbe tirato un proiettile in testa”

Si tratta di uno dei campi rom irregolari meneghini. Uno di quelli che Sala aveva promesso di chiudere. Promesso sì, e basta. Il villaggio irregolare è tutto rigorosamente abusivo. Le case di lusso (GUARDA IL VIDEO) sono state costruite su un terreno non edificabile e i rom ci vivono tranquillamente da diversi anni. Ce lo spiegano loro, facendo i calcoli. “Sono almeno 20 anni”, spiega una donna. Ma ai rom tutto è concesso, a quanto pare. “Addirittura stanno continuando ad edificare”, spiega Silvia Sardone – consigliere comunale ed europarlamentare della Lega – sul posto per un sopralluogo. “Se l’avessi fatto io avrebbero già abbattuto tutto”, aggiunge.

Gli abitanti del campo sono principalmente slavi: alcuni sono agli arresti domiciliari, in tanti non lavorano e qualcuno non ha neppure i documenti in regola. Secondo Sardone “è per situazioni come queste che il censimento dei rom può rappresentare una svolta per capire chi realmente vive nei campi” perché “i cittadini vogliono e meritano legalità, non zone off limits di questo tipo”.