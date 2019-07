Bimba sottratta e adottata dalla psicologa. La madre denuncia lei e il giudice

Condividi

REGGIO EMILIA (30 luglio 2019). Associazione per delinquere: questo uno dei reati per i quali una mamma marocchina, che dal 2006 non ha più con sé le sue figlie (che ora hanno 21 e 18 anni), ha denunciato l’assistente sociale che ha adottato una delle sue bambine, dopo avergliele sottratte con l’accusa infamante di averle molestate e fatte prostituire. Insieme a lei ha denunciato anche un’assistente sociale e una psicologa del Cab di Reggio Emilia, due operatrici del Servizio sociale del Comune di Reggio Emilia, e il giudice relatore del Tribunale per i minorenni di Bologna. Oltre che per associazione per delinquere, le professioniste sono state denunciate anche per falso ideologico in certificati, false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, abuso d’ufficio, calunnia e circonvenzione di incapace.

«A parte la psicologa, già al centro dell’inchiesta “Angeli e demoni”, abbiamo denunciato alle Procure competenti anche le colleghe e persino il giudice relatore del Tribunale per i minorenni» annuncia l’avvocato Francesco Miraglia, che assiste la madre delle ragazze. «Il magistrato, a nostro avviso, non poteva non sapere cosa stesse accadendo, che delle bambine venivano strappate alla madre senza un riscontro oggettivo di prova, senza una perizia, con accuse mosse tre anni dopo l’allontanamento da casa. Ecco perché supponiamo che il loro operato profili una vera associazione a delinquere».