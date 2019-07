Follia sui binari: pugni a poliziotto, poi si aggrappa a treno in corsa e cade

Condividi

Milano – Ha colpito in pieno volto un poliziotto. Poi, in un folle e disperato tentativo di fuga, è saltato – letteralmente – su un treno in corsa, ma gli è andata male. Martedì pomeriggio gli agenti della stazione di Milano Bovisa hanno arrestato un uomo accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Poco prima, stando a quanto riferito dalla stessa Questura, aveva aggredito a pugni in faccia un agente libero dal servizio che era intervenuto per sedare una lite a bordo di un treno a Milano Domodossola.

Dopo i colpi al poliziotto, l’aggressore è fuggito sui binari in direzione Cadorna, con gli uomini della Polfer che hanno attivato tutte le procedure di emergenza e hanno costretto i treni a ridurre la velocità dei convogli.