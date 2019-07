“Indegno complottismo su Bibbiano”? Risponde Isa Brighi (FdI)

Condividi

Lettera aperta di Isa Brighi, Fratelli d’Italia Cesenatico

Dopo avere letto con disgusto quanto ha scritto la signora Giulia Belardelli nella sezione “Blog” di huffingtonpost il 21 luglio 2019 relativamente l’arresto del Sindaco di Bibbiano, andrea carletti del PD, ho deciso di rispondere alla signora Belardelli come semplice donna, figlia, ma anche come rappresentante di Cesenatico di Fratelli d’Italia. Già il titolo dell’articolo mi ha fatto spalancare gli occhi: “L’indegno complottismo su Bibbiano”.

Per non parlare del disgusto che mi ha pervasa nel leggere come iniziava: “Sui fatti di Bibbiano non si sta facendo “solo” propaganda, si sta facendo terrorismo. Perché è terrorismo quello che fa leva su una delle paure più profonde dell’essere umano – vedersi strappare i propri figli – per colpire un avversario politico.” E poi leggere “…post e link concepiti appositamente per nutrire il peggior complottismo basato sul pensiero debole e irrazionale”.

L’esiguità degli argomenti affrontanti nel resto dell’articolo non merita commenti, sono i termini: “COMPLOTTISMO, PROPAGANDA e TERRORISMO” che definisco gravissimi a chiedere le giuste precisazioni e considerazioni.

Quali “COMPLOTTI” rileva nelle giuste richieste di verità e di vedere dato il giusto risalto a questa scandalosa vicenda? Le indagini lunghe e puntigliose hanno permesso alla Magistratura di accertare come tanti bambini fossero stati allontanati dalle proprie famiglie naturali con l’utilizzo di tecniche abominevoli. Ergo è un complotto chiedere che sia fatta GIUSTIZIA e che i responsabili siano perseguiti e puniti in modo esemplare?