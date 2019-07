Iran: smantellata rete di spie CIA, 17 arresti

L’Iran ha annunciato di aver smantellato una rete di spionaggio legata alla Cia nel Paese arrestando 17 presunti agenti segreti, un numero imprecisato dei quali “saranno giustiziati come corruttori sulla terra”. Lo ha riferito la tv di stato citando il ministero dell’Intelligence.In una conferenza stampa tenuta questa mattina a Teheran, la direzione dell’Intelligence del ministero della Sicurezza ha dichiarato che è riuscita a individuare una rete di spionaggio di cui aveva parlato già il 28 giugno.

“Le spie identificate lavoravano come appaltatori o consulenti in centri sensibili nonché in settori privati associati a questi centri”, ha detto un funzionario della sicurezza come ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale Irna.Lo stesso funzionario ha spiegato che “questi centri sono di vitale importanza in diversi campi, tra cui l’economia, il nucleare, quello militare e informatico, aggiungendo che i 17 presunti 007 identificati agivano in una rete senza che nessuno di loro si relazionasse con gli altri”.