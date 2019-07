Scandalo affidi, Fiano (Pd): chi ci diffama sarà condannato

ROMA – “‘Ci fanno passare per delinquenti’. Pazzesco… Ascoltate la testimonianza di questo papà che otto anni fa si è visto strappare sua figlia, senza motivo. Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti. Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini”.

Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno a proposito del caso di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un’inchiesta ha svelato un giro di affidi pilotati di bambini che venivano sottratti ai genitori in modo fraudolento.