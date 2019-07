UE preoccupata per i clandestini… in Messico

Condividi

STRASBURGO – Il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella quale si trovano i migranti e i richiedenti asilo alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, in particolare per la situazione dei minori migranti. Con una risoluzione approvata con 330 voti favorevoli, 252 contrari e 55 astensioni, i deputati hanno espresso “preoccupazione per le pessime condizioni nelle quali vengono trattenuti i migranti e i richiedenti asilo, in particolare i minori, presso i centri di detenzione dei servizi di immigrazione, dove mancano adeguate strutture sanitarie, un’alimentazione dignitosa e servizi igienico-sanitari appropriati“. (Il finto buonista Macron premia Carola, poi chiude i migranti nei container e li manda in Italia, ndr)

Nel testo si invita pertanto il governo degli Stati Uniti a porre fine alla separazione delle famiglie e a procedere d’urgenza al ricongiungimento familiare e ad assicurare quanto prima che tutte le persone detenute abbiano accesso ai diritti di base, quali il diritto all’acqua, all’alimentazione, alla salute e all’alloggio.