Il finto buonista premia Carola, poi chiude i migranti nei container e li manda in Italia

Di filippiche all’Italia sull’immigrazione la Francia ne ha fatte molte. Troppe, a giudicare da come si comporta al confine. Ieri l’Ong Mèdecins du Monde ha denunciato alla procura di Nizza i comportamenti della gendarmerie tra Mentone e Ventimiglia. Si parla di “detenzioni arbitrarie”, immigrati abbandonati in locali di “15 metri quadri senza mobili”, di “servizi igienici inutilizzabili” e continue violazioni dei diritti delle persone. Abusi veri e propri che alcuni migranti hanno raccontato in esclusiva al Giornale.it.

“Stanotte sono stato in quel container – ci spiega Amid – mi hanno fatto dormire per terra, sul pavimento”. Tredici lunghe ore di attesa, senza diritti. “Non ci hanno dato né cibo né acqua. Per bere c’era solo un bicchiere”. E basta. Il bungalow “è freddo d’inverno e caldo d’estate”. La porta è chiusa a chiave. Sul retro alcune finestre affacciano sulla Costa Azzurra, ma i migranti sono imprigionati da una lastra di ferro dagli spuntoni acuminati. Non possono scappare.