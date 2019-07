Bologna: calci e pugni ai Cc, arrestato spacciatore tunisino

Condividi

Dopo un funambolico e pericoloso inseguimento per le strade del quartiere San Donato, i carabinieri di Bologna hanno arrestato ieri sera in via Beroaldo un pregiudicato tunisino sprovvisto di permesso di soggiorno. L’uomo ha aggredito a calci e pugni i carabinieri prima di essere fermato.

di Etv