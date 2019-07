Moschea, musulmani protestano a Pisa “amministrazione islamofoba”

La comunità islamica, rappresentata a Pisa da 27 nazioni, è scesa in piazza ieri, 13 luglio, con un sit in che si è svolto a partire dalle 18.30 sotto a Palazzo Gambacorti, sede del comune di Pisa, per difendere il diritto a costruire la moschea in città. I partecipanti hanno esposto cartelli recanti alcuni articoli della Costituzione, insieme ad altri in cui si accusa direttamente l’amministrazione comunale di essere ‘islamofoba’.

“La manifestazione – spiega l’imam di Pisa Mohammad Khalil – ha raccolto l’adesione di centinaia di persone che hanno riempito la piazza. Nel programma del sindaco Conti la questione della costruzione della moschea viene trattata sotto la voce ‘Sicurezza’ e ‘Legalità’. L’amministrazione insiste nel negare il permesso a costruire senza però proporci un’alternativa a Porta a Lucca. Abbiamo incontrato il Comune una sola volta da quanto c’è la nuova maggioranza: il 6 agosto dello scorso anno. Da allora ha evitato ogni confronto, non rispondendoci nemmeno alle varie lettere che abbiamo inviato nel tempo. Se non è islamofobia questa, cos’è?”.