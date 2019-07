Pd, Lia Quartapelle sbraita in strada sventolando rubli

Condividi

Dimenticando che è sabato, la piddina Lia Quartapelle è andata fare una ridicola sceneggiata per strada davanti alla sede della Lega, sventolando un mucchio di rubli

Oggi siamo andati alla sede della Lega per chiedere se davvero hanno cercato finanziamenti russi per la campagna per le europee.

In via Bellerio abbiamo trovato portoni sbarrati, citofoni muti e la sede dell’associazione di Savoini nello stesso edificio della Lega. Coincidenze?! pic.twitter.com/hvWbLakenS

