Pd, Boschi: “sono orgogliosa, abbiamo riportato il Paese a crescere”

“Oggi Matteo Renzi è impegnato in una sfida educativa e culturale, non nella costruzione di un nuovo partito. Per adesso un nuovo partito è solo una fantasia”. Maria Elena Boschi, intervistata dal Quotidiano nazionale, riannoda i fili della crisi dei renziani e del Pd, dal 2016 a oggi, e non risparmia critiche ai vertici della “Ditta”, agli avversari e a se stessa. “I Mille Giorni del governo Renzi – sottolinea l’ex ministra delle Riforme – hanno cambiato l’Italia molto più di quanto i commentatori abbiano riconosciuto. Ma non vivo rivolta al passato. Sono orgogliosa di ciò che con una squadra straordinaria siamo riusciti a fare, riportando il Paese a crescere“.

Dai diritti al Jobs act, dagli 80 euro alla riduzione dell’Irap, secondo la Boschi quella stagione di riforme fu affossata da “una campagna d’odio ingiusta. Che ha fatto male a molti di noi, alle nostre famiglie“. E qui il riferimento personale è al caso di Banca Etruria, con il papà della Boschi coinvolto direttamente. “L’unico modo per abbattere Renzi – accusa – erano le fake news sui suoi collaboratori più stretti. Ma chi ha vinto con le fake news sarà sconfitto dalla realtà. E proprio sulle fake news ci siamo visti a Milano per lanciare una strategia di attacco molto più aggressiva“.