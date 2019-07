Migranti trasformano chiesa che li ospita in base del traffico di eroina

Avevano trasformato la chiesa in Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere l’eroina. Tra i banchi e i simboli religiosi, era stata organizzata una fiorente attività di spaccio. I pusher erano cinque giovani del Gambia e uno del Mali che avevano trovato un alloggio nei locali della chiesa apostolica di via delle Amazzoni, un vero e proprio istituto ecclesiastico. Come spiega il Messaggero, centinaia i fedeli, quasi tutti di nazionalità nigeriana, che ogni fine settimana affollano la chiesa. Forse è proprio per questo via vai di persone che i sei avevano sceltro di svolgere lì i loro affari.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella chiesa, alcuni giovani pusher hanno subito iniziato a nascondere gli oltre due chili di eroina in vari locali. Nel frattempo, gli altri cercavano di impedire l’accesso alle forze dell’ordine, colpendo gli agenti con calci e pugni. Dopo aver immobilizzato gli aggressori, i poliziotti hanno trovato due gambiani nel bagno, dove stavano occultando l’eroina pura.