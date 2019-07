Spatafora (M5s): Sì adozioni gay e legge contro l’omofobia

Condividi

“Sono ancora favorevole alle adozioni da parte di coppie omosessuali, per una poltrona non cambio idea. L’idea di modificare la L. Mancino per introdurre reato di omo-transfobia la vedo possibile nel 2019”

Vincenzo Spadafora (m5s) ad agorarai

Dietro lo scandalo degli affidi: ideologia Lgbt e ammnistratori Pd