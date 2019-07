Migranti, rivolta Cpr di Torino: incendiati mobili e materassi

Condividi

foto archivio

Gli ospiti del Cpr (centro di permanenza e rimpatrio di Torino), hanno inscenato una forte protesta all’interno della struttura di via Santa Maria Mazzarello, a causa del decesso di un bengalese di 32 anni. Come riportato dalla stampa locale, la morte del 32enne Sahid Mnazi sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, ma il suo corpo senza vita è stato rinvenuto solo stamani in infermeria, dove si trovava ricoverato.

Secondo le prime indiscrezioni, le cause del decesso sarebbero del tutto naturali. Ciò nonostante è stato aperto un fascicolo da parte del Pm, intenzionato ad andare a fondo alla questione.