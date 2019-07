Grecia, Tsipras: abbiamo perso perché abbiamo preso decisioni difficili

”Ormai la Grecia non è praticamente greca, è occupata. Poche settimane fa i soldati tedeschi hanno fatto questo gesto, hanno preso la nostra bandiera da Creta e l’hanno levata”. Giorgia Bitakou Giornalista, avvocato, attivista politica e fondatrice del movimento Exit Greek. ”Ormai la Grecia non è praticamente greca, è occupata. Poche settimane fa i soldati […]

Stathis Panagulis è il fratello di Alexandros Panagulis, poeta e rivoluzionario greco che partecipò alla lotta armata contro il regime dei colonnelli. A lui si deve il tentativo di delitto del dittatore Geōrgios Papadopoulos nel 1968, a seguito del quale venne torturato e imprigionato in condizioni tali da suscitare una mobilitazione internazionale contro la […]

Nonostante l’uscita dal terzo piano di salvataggio festeggiata il 20 agosto scorso, i margini d’azione del Governo di Alexis Tsipras per mitigare gli effetti della dolorosa crisi economica per i cittadini greci sono sempre più limitati. Il tempismo dell’azione politica di Atene tradisce la perenne sudditanza alle condizioni poste dai creditori internazionali. Come scrive Paudice […]