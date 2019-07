Napoli, l’ultima di Balotelli: 2000 euro a chi si getta in mare con lo scooter

Condividi

L’ultima di Balotelli? Proporre ad un uomo, per 2mila euro, di tuffarsi in mare col suo motorino. É accaduto oggi a Napoli dove – si vede nel video diventato ormai virale sui social – il ‘Mario’ nazionale offre la cifra ad un bagnante che, senza farsi pregare troppo, parte e si lancia nel mare del porticciolo di Mergellina con il suo scooter.

Nel video si vede il bagnante, tra gli applaudi di una piccola folla presente e che prima del tuffo lo aveva incitato ad accettare la ‘proposta indecente’, riemergere senza problemi mentre il motorino affonda tra le barche. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che, acquisito il video, sono alla ricerca dei protagonisti. ansa

