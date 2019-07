Migranti, Ong Mediterranea accusa Salvini: ”sequestro di persona”

Condividi

foto Twitter

La barca a vela Alex della ong Mediterranea ha attraccato nelle banchina del porto di Lampedusa. Dal molo qualcuno ha applaudito, altre persone hanno gridato “bravi, bravi”. Sono presenti le forze dell’ordine. I migranti sono ora sul ponte del veliero in attesa. “Siamo in una situazione surreale. Ci sono persone che rischiano di svenire e che devono andare in bagno, i nostri servizi igienici sono inservibili e nessuno ci dice cosa fare. Questo è un sequestro di persona, non è più uno Stato di diritto. Devono farci sbarcare“. Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans commentando la situazione a bordo del veliero Alex.

“Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti“. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo”, aggiunge Salvini.