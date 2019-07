Konare: ”Non è immigrazione, è deportazione di massa. Assassini”

Mouhamed Konare, leader del movimento panafricanista, scrive su Facebook: “Ci sarà qualcuno che ha il coraggio di aprire un dibattito sulle cause de L’IMMIGRAZIONE di massa che in realtà è una deportazione di massa.. una nuova tratta dagli uomini dal capitalismo criminale..

Certamente no..

Perché siete tutti complici e sottomessi (politici, gionalisti, i cosiddetti intellettuali).. i crimini contro l’umanità perpetrati in Africa e nel mondo da questa oligarchia criminale che non è altro che il potere feudale occidentale che elaborò la tratta degli africani, i lavori forzati, la colonizzazione e il neocolonialismo..

Sarete dannati voi e la vostra discendenza per l’eternità..

ASSASSINI.

Konaré.