Guai per Zingaretti, Regione Lazio: debiti nascosti per 26 milioni

Per Nicola Zingaretti, segretario Pd e Governatore del Lazio arriva una nuova tegola: sulla sua Regione Lazio pendono richieste di pagamento del oltre 26 mln di euro da parte di consulenti esterni. E’ un debito mostruoso. E il debito monstre si aggiunge ai 5 mln di euro di spese correnti per le consulenze e al debituccio furi bilancio – sempre per spese legali – certificato dall’Assessore alla Commissione Bilancio.

A mettere nero su bianco l’incredibile somma che la Regione Lazio deve agli avvocati consulenti è lo stesso supercapo dell’Avvocatura che lo scorso 28 dicembre e quindi in pieno periodi di approvazione del bilancio regionale – ha scritto in via riservata al Presidente Zingaretti e per conoscenza al segretario Generale della Regione Lazio, Andrea Tardiola. Lettera interna ma protocollata che affaritaliani.it è in grado di esibire a testimonianza che Zingaretti conosceva il disastro dell’Avvocatura e le conseguenze sui conti della Regione.