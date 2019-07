Tunisia: in 5 mesi 2,4 milioni di turisti: +14,5%

Condividi

Fino al 10 maggio 2019 i turisti stranieri entrati in Tunisia sono stati 2 milioni e 400 mila, in aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo e dell’Artigianato.

Un risultato positivo che si traduce anche in un aumento delle rendite derivanti dalle entrate turistiche (+19,4% in dollari e +10,6% in euro). Crescono gli arrivi dall’Europa del 22,2%, con 512.775 turisti in ingresso, con i francesi in testa seguiti dai tedeschi.