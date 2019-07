Condannato per duplice omicidio in Albania, era in Italia. Arrestato

Condividi

Alle 11:15 di ieri, a Coriano, gli uomini della Squadra Mobile di Rimini hanno proceduto all’individuazione e all’arresto di C.E., ventottenne albanese, ricercato in ambito internazionale poiché destinatario di un mandato di cattura emesso dall’Albania per il reato di omicidio e detenzione abusiva di arma. Per tali reati il giovane è stato condannato dal tribunale di Elbassan il 12 giugno scorso alla pena dell’ergastolo.

In data 15 agosto 2012, nella città di Elbassan C.E., unitamente ad un altro complice, aveva ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno del loro appartamento altri due cittadini albanesi. Nella diffusione internazionale del provvedimento restrittivo, le Autorità Albanesi hanno richiesto, laddove fosse stato trovato, di catturarlo e assicurarlo alla giustizia albanese mediante estradizione.