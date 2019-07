“Telefonate tra Carola, parlamentari Pd e Procura”

“La politica conta nulla, la politica la fanno i giudici. Ad Agrigento prima il Pm fa il duro e arresta Carola Rackete, ma il gip usa il guanto di velluto e la rimette in libertà. Poi il prefetto espelle Carola e il pm usa il velluto e dice che non è possibile. Tutti d’accordo per non far nulla”.

A parlare è il forzista Enrico Costa che si confida con Augusto Minzolini, il quale riporta tutto nel suo articolo su Il Giornale. Poi l’accusa più pesante: “Tra le telefonate tra Carola, i parlamentari del Pd e la Procura c’è da pensare che i tempi siano stati studiati per trovare di turno proprio quel gip” (Alessandra Vella), insinua l’azzurro Piergiorgio Cortelazzo.