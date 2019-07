Scandalo nomine UE: i burocrati hanno cancellato la volontà popolare

Condividi

“CORDONE SANITARIO CONTRO LA LEGA AL PARLAMENTO UE: UNA SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA E UNO SCHIAFFO IN FACCIA A 9 MILIONI DI ITALIANI”

“Il cordone sanitario messo in piedi contro la Lega di Matteo Salvini per evitare la mia elezione a Vice Presidente del Parlamento europeo, è uno schiaffo alla democrazia e un vergognoso affronto contro 9 milioni di italiani che hanno votato la Lega facendola diventare il primo partito in Italia e in tutta Europa. Oggi ha perso la democrazia, non la Lega di Salvini. Oggi hanno vinto le élite e i burocrati di Bruxelles che hanno voluto cancellare la volontà popolare”. Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto, candidata alla Vice Presidenza del Parlamento europeo.