Migranti, Casarini al Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu

Un Tria in mezzo al mare. Il figlio di Giovanni Tria, Stefano Paolo Tria, ha partecipato al recupero dei migranti da parte della nave “Mare Jonio” di Luca Casarini lo scorso 19 marzo, in una barca a vela poco distante dall’operazione svolta, con la funzione di monitorare a distanza lo svolgersi del salvataggio. Il figlio […]

di Ornella Mariani Per rinfrescare la memoria dei Buffoni: “…La sorveglianza dell’immigrazione clandestina attuata anche in mare rientra nella doverosa tutela della nostra sicurezza e nel rispetto della legalità che il Governo ha il dovere di perseguire…”. (Romano Prodi, Presidente del Consiglio, a Ballarò) Non è una questione manichea tout court: Accoglienza SI; Accoglienza NO. […]