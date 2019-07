Appalto Consip scuole, 150 contratti di lavoro falsi a extracomunitari

L’appalto Consip “Scuole belle” prevedeva centinaia di interventi per sistemare gli istituti scolastici di tutta Italia. In Sicilia, le cose sono andate in maniera un po’ particolare, così ha scoperto il nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo: la cooperativa bolognese L’Operosa, vincitrice dell’appalto, ha usufruito di un vorticoso giro di fatture false, per un milione di euro, un modo per usufruire di notevoli vantaggi fiscali.

E durante l’indagine, coordinata dalla procura di Palermo, sono saltati fuori anche 150 contratti di lavoro falsi fatti ad extracomunitari, per ottenere il permesso di soggiorno. Contratti che venivano gestiti da uno spregiudicato ex ragionere palermitano, già al centro di altre inchieste giudiziarie in ambito fiscale, è il motivo per cui era stato radiato dall’albo professionale. Gli extracomunitari risultavano lavorare per le ditte che gestivano i subappalti per le “Scuole belle”. Ma lavoravano soltanto sulla carta.