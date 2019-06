Fermo: carabiniere accoltellato alle spalle, arrestato marocchino

Un carabiniere è stato accoltellato alle spalle in strada a Montegranaro (Fermo) intorno alle 23 di sabato da un marocchino di 46 anni. Il militare, un brigadiere di 59 anni, è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

L’aggressore, regolare in Italia, è stato arrestato: era ubriaco e infastidiva le persone in un locale, quando i militari sono intervenuti per allontanarlo. tgcom24.mediaset.it