Carola: “Temevo suicidi dei migranti, dovevo entrare in porto”

Non può rilasciare interviste perché è ai domiciliari in un’abitazione di Lampedusa. Tramite gli avvocati ricostruisce però i motivi che l’hanno portata a forzare il blocco della Guardia di finanza e la dinamica dell’urto con la motovedetta delle Fiamme Gialle. “La situazione era disperata – ha fatto sapere la trentunenne tedesca che verrà sottoposta ad interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni -. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione.

Avevo paura”, “da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare. E per loro, che non sanno nuotare, significa: suicidio. Temevo il peggio”, ma “mai, mai, mai nessuno deve pensare che io abbia voluto speronare la motovedetta della Finanza”, “ho compiuto un errore di valutazione nell’avvicinamento alla banchina”.