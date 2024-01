Milano, ragazzino picchiato e rapinato in treno: 4 stranieri arrestati

Prima i pugni e la rapina, poi le manette. Quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono stati arrestati dalla polfer dopo aver rapinato un ragazzino su un treno Trenord partito da Milano e diretto a Pavia nella serata di venerdì 19 gennaio

Tutto è successo tra le stazioni di Bovisa e Rogoredo. I quattro – tre egiziani tra i 18 e i 19 ani e un 17enne tunisino – si sono avvicinati al giovane chiedendogli dei soldi. Successivamente gli hanno rubato il telefono e 5 euro. Non solo, poco dopo gli stessi ragazzi hanno picchiato il giovane (utilizzando anche uno spray al peperoncino) per farsi consegnare un borsello con 75 euro, oltre al codice di sblocco del telefono.

La vittima si è rivolta al capotreno che ha allertato la Polfer, salita a bordo nella stazione di Rogoredo. I tre cittadini egiziani sono stati arrestati per il reato di rapina pluriaggravata in concorso, mentre il 17enne tunisino è stato accompagnato presso l’istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

