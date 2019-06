Lampedusa, Nicolini: “Carola trattata come una criminale”

Condividi

“Ora bisogna fare un cordone attorno alla comandante Carola, che è stata trattata come una criminale. Bisogna pensare alla sua incolumità”. Lo ha detto all’Adnkronos la ex sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, che ha seguito le fasi dello sbarco la notte scorsa sul molo. Ora fare cordone attorno alla capitana, per la sua stessa incolumità (adnkronos)

Lampedusa: il sindaco Nicolini (Pd) consegna l’isola al sicario economico Soros»»