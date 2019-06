Poliziotto accoltellato a Roma durante un controllo: è grave

Condividi

Roma, dramma a Tor Bella Monaca, un poliziotto è stato accoltellato da un uomo che poi ha cercato di fuggire. L’agente è stato colpito da un fendente ad un fianco e si è accasciato perdendo molto sangue. Ora è ricoverato in condizioni serie al policlinico Tor Vergata. L’agente era in divisa e stava svolgendo il controllo del territorio, con un altro collega, all’interno di una volante, un’auto coi colori istituzionali.

Come scrive Il Messaggero, intorno alle 13, la sala operativa del 113, ha assegnato un intervento alla volante: una lite molto violenta tra moglie e marito in via dei Cochi, poco distante da via dell’Archeologia. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione ed hanno verificato che la segnalazione era vera. Il marito, un italiano con precedenti penali, aveva picchiato la moglie.