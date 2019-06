Konare: nave Sea Watch e balcanizzazione dell’Africa

La nave sea watch..

L’europa.. Salvini..

La balcanizzazione de l’Africa..oggi il Mali è quasi diviso in due. Gruppi terroristici e mercenari attaccano villaggi, massacrano le persone e non si sa mai chi sono.

Facciamo una riflessione collettiva… quello che nessun telegiornale vi dice, c’è il silenzio totale. I padroni impediscono che certe tematiche vengano trattate in TV.

Konaré.