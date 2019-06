Sea Watch, a Lampedusa anche Magi (+Europa)

Condividi

Parlamentari di sinistra verso Lampedusa, in sostegno di un’organizzazione straniera che ha violato il divieto di ingresso del Governo della Repubblica Italiana. Non solo Orfini, Delrio e Fratoianni. Al coro immigrofilo dei gitanti si è unito Magi.

“Sono appena arrivato a Lampedusa per seguire da vicino, come parlamentare, l’evolversi della situazione e testimoniare vicinanza alle vittime di quella che è ormai una farsa di Stato disumana e sadica”: lo rende noto Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa.







“L’ingresso della Sea Watch nelle acque territoriali italiane è l’unico esito coerente con il senso di umanità e con le norme internazionali e nazionali sul salvataggio della vita in mare. Con il tempo ciò emergerà con chiarezza”.

Salvini: ”spero che ci sia un giudice” (che faccia rispettare la legge).

In questa frase, in questa speranza, è racchiuso tutto il degrado della giustizia in Italia.

Il capo del Csm è Mattarella.