Spara a sangue freddo e cerca di uccidere carabiniere, arrestato marocchino

Condividi

Rozzano (MI) Spara a sangue freddo e cerca di uccidere un carabiniere per 15mila euro: arrestato. Aveva sparato a un carabiniere soltanto per guadagnarsi la fuga. Aveva cercato di ammazzarlo forse per 15mila euro, i soldi che secondo gli investigatori voleva far sparire in quel momento. E non era riuscito nel suo folle piano di sangue soltanto perché la vittima designata aveva avuto la prontezza di riflessi di gettarsi a terra tra due auto. Una vittima che adesso lo ha riconosciuto, facendolo finire in manette.

Un ragazzo di ventiquattro anni – Khayal Ayoub, un marocchino irregolare in Italia e con numerosi precedenti alle spalle – è stato arrestato venerdì dai carabinieri in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma comune da sparo e tentato omicidio. A fermarlo sono stati i militari della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, gli stessi con i quali si era “scontrato” il 30 maggio.