ONU: la Francia deve rimpatriare gli 11mila familiari di terroristi Isis

Dopo la caduta del Califfato Islamico, nel marzo scorso, la comunità internazionale si trova ad affrontare il problema del rimpatrio delle famiglie dei jihadisti. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i “diritti umani“, ha detto che i membri delle famiglie dei jihadisti catturati o uccisi in Siria e in Iraq devono essere “rimpatriati, a meno che non siano perseguibili per altri crimini”.

“I bambini in particolare hanno subito gravi violazioni dei loro diritti – tra coloro che sono stati indottrinati o reclutati (…) a commettere atti violenti. La prima considerazione dovrebbe essere la loro riabilitazione e protezione”, ha detto Michelle Bachelet, in occasione dell’apertura della 41a sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.