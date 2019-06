Medvedev: 500 aziende francesi fanno affari in Russia nonostante le sanzioni

Condividi

Russia, il primo ministro Medvedev: “Nonostante le sanzioni, oltre 500 aziende francesi fanno affari in Russia. Tra i settori di cooperazione più promettenti vi sono l’efficienza energetica e il clima, lo sviluppo tecnologico e digitale, l’intelligenza artificiale e le piccole e medie imprese”

Despite the sanctions, over 500 French companies do business in Russia. Among the most promising areas of cooperation are energy efficiency and climate, technological and digital development, artificial intelligence, and small and medium business – #Medvedev

— Government of Russia (@GovernmentRF) June 24, 2019