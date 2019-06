Ventimiglia: 20mila euro per pulire le zone bivaccano i migranti

Condividi

Ventimiglia. Nonostante la presenza dei migranti, in questi ultimi mesi, sia nettamente calata continua l’emergenza profughi nella Città di Confine. Ed in questo caso grava ancora sulle casse comunali. Con un’apposita determina, l’amministrazione Scullino , ha deciso di stanziare 19.250 per la pulizia delle zone dove stazionano e bivaccano i migranti.

Come scrive il giornale locale riviera24.it, questi disperati non hanno servizi igienici da utilizzare e quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, espletano i loro bisogno corporali dove possono, causando un ovvio problema di decoro, pulizia e salute pubblica.