Meluzzi: ”Superare l’Europa della moneta basata sull’usura”

Alessandro Meluzzi: “I Banchieri ci hanno espropriato della sovranità e cercano il conflitto con la Russia, nostro naturale alleato. O vogliamo vivere in un mondo di banchieri o vogliamo vivere in un mondo libero di popoli che decidano il proprio destino. Bravi politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini possono essere i portatori di una nuova visione geopolitica di sovranità delle nazioni e di un’Europa delle Nazioni. L’Europa delle monete, quella basata sull’usura, sia superata così da una vera democrazia che metta al centro l’uomo.”