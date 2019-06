Roma: vigili aggrediti da venditori abusivi

Roma – – Due venditori abusivi di 23 e 26 anni sono stati fermati a Roma per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: avrebbero aggredito i vigili della polizia locale impegnati nei consueti controlli contro l’abuvisimo commerciale.

I fatti sono avvenuti ieri mattina in piazza del Colosseo e sono stati ripresi da un passante che ha pubblicato il video sui social. I due giovani, entrambi senegalesi, sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima che si terrà oggi. Nel corso dei controlli sono state fermate altre venti persone.