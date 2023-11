Estorsione e minacce a una donna, arrestato parcheggiatore abusivo

Milano – Richieste di soldi e minacce. Il tutto fuori da un ospedale. Un uomo di 31 anni, cittadino del Senegal, è stato arrestato martedì mattina davanti al Niguarda di Milano con l’accusa di estorsione dopo aver minacciato una donna che non voleva dargli dei soldi per parcheggiare la sua macchina.

È stata la stessa vittima, che era lì per far visita al papà ricoverato per una polmonite, a chiedere aiuto alla polizia raccontando che il 31enne l’aveva bloccata appena scesa dall’auto chiedendole del denaro. Al suo rifiuto, l’uomo avrebbe cercato di obbligare la donna ad andare a prelevare per poi minacciarla dicendole di essere pronto a rovinarle la macchina.

A quel punto sono arrivati gli agenti delle Nibbio, che lo hanno rintracciato ancora nel parcheggio e lo hanno arrestato. Dal posto di polizia dell’ospedale, i poliziotti hanno poi scoperto che nei giorni scorsi erano già state danneggiate alcune vetture fuori dalla struttura. www.milanotoday.it