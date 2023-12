Roma, parcheggiatori abusivi violenti: arrestato somalo

Illegale e aggressivo. Un parcheggiatore abusivo che al no di un automobilista a versargli il ‘pizzo’ per sostare in un’area pubblica è stato aggredito verbalmente e fisicamente, tanto da dover richiedere l’intervento dei soccorsi. Il guardia macchine si è poi scagliato contro gli agenti di polizia che lo hanno arrestato. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì nella zona del parco del Colle Oppio e Terme di Traiano, nella zona del Colosseo in Centro Storico.

Sono stati gli agenti del commissariato Esquilino a intervenire intorno alle 19:30 del 30 novembre in via delle Terme di Traiano. Sul posto un automobilista e un parcheggiatore. Particolarmente aggressivo l’abusivo, un cittadino somalo di 23 anni, dopo aver provato a estorcere del denaro alla vittima, ha aggredito i poliziotti, che hanno faticato non poco per riportarlo alla calma. Arrestato con le accuse di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale il 23enne è stato messo a disposizione della magistratura.

Parcheggiatori a piazzale Clodio

Una piaga, quella dei parcheggiatori abusivi, che riguarda tutta la Capitale. Lo scorso martedì erano stati gli agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia locale di Roma Capitale a fermare 5 uomini, di nazionalità straniera, mentre chiedevano con insistenza soldi per il parcheggio nelle zona di piazzale Clodio e nei pressi dello stadio Olimpico.

I posteggiatori illegali sono stati denunciati e nei loro confronti è stato elevato un ordine di allontanamento (cosiddetto Daspo Urbano) come previsto dalla normativa vigente. www.romatoday.it