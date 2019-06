Bolzano: nomadi che hanno casa e lavoro votano Lega

Matteo Salvini ha la capacità di dividere anche i Sinti. Succede in Alto Adige, a Bolzano dove Radames Gabrielli – riferisce Il Giornale – ha spaccato in due la locale comunità di origine nomade. Fondatore nel 2006 di Nevo Drom, associazione contro la discriminazione dei Sinti, Gabrielli a fine maggio ha annunciato di volersi candidare come sindaco a Bolzano.

“Siamo un po’ spaventati – ha spiegato il leader di Nevo Drom al Corriere dell’Alto Adige – per le azioni che ha intrapreso la Lega, soprattutto gli sgomberi forzati in giro per l’Italia”. Gabrielli ha così cavalcato l’onda per criticare il Carroccio, in particolare per giudicare lo slogan “prima gli italiani”. “Anche noi di fatto siamo italiani, ma veniamo discriminati e non possiamo avere una casa o un lavoro” ha commentato.