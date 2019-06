New York Times: “Draghi ha salvato l’euro”

Mario Draghi “ha salvato l’euro nei suoi giorni più incerti”. Lo ricorda il New York Times, che ha dedicato un articolo al governatore della Banca centrale europea, il cui mandato terminerà a ottobre, dopo otto anni. Il quotidiano, già nel titolo dell’articolo, si domanda “se il suo successore sarà dedito a farlo allo stesso modo”, ricordando che Draghi disse che avrebbe fatto “whatever it takes” (tutto il necessario) per rilanciare l’economia dell’Eurozona.

Poi, il New York Times ha sottolineato che la sua partenza avverrà in una fase piena di nuovi pericoli, tra cui “una guerra commerciale, la Brexit e segni di un rallentamento dell’economia”.