Milano: picchia selvaggiamente autista di bus, straniero indagato a piede libero

Condividi

Follia sul bus a Milano: autista picchiato – Un autista dell’Azienda dei trasporti Milanesi di 55 anni è stato vittima di un pestaggio a Milano. Stando a quanto appreso da MilanoToday, l’assalto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla linea 95, che collega il quartiere Barona con Rogoredo Fs M3.

Aggressione sull’autobus a Milano: la ricostruzione – – Intorno alla mezzanotte, all’altezza di via Ripamonti, un uomo vistosamente ubriaco è salito sul bus in direzione Rogoredo. Il suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri passeggeri avrebbe costretto l’autista a fermare il mezzo per invitarlo a scendere. Una volta giù dal bus, tutt’altro che rassegnato, l’uomo, un cileno di 39 anni, avrebbe preso una bottiglia di vetro e l’avrebbe scagliata contro il finestrino sinistro del mezzo Atm.