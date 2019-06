Milano, polacco massacra di botte un passante e picchia un agente

Condividi

Follia martedì sera in via Ripamonti a Milano, dove un italiano di 27 anni è stato colpito con violenza inaudita e senza alcun motivo da un 34enne polacco. L’aggressore si è poi scagliato contro un agente della polizia penitenziaria di 52 anni che cercava di fermarlo. Decisivo l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccare e arrestare il polacco, finito già in manette il 24 maggio per aver aggredito la security di un supermercato dopo un furto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, verso le 21:30 il 34enne ha sferrato un pugno al volto del 27enne dopo averlo incrociato per caso all’angolo tra via Ripamonti e viale Ortles. Quando il giovane è caduto, il polacco si è scagliato su di lui continuando a colpirlo. Alla scena ha assistito l’agente della penitenziaria che stava percorrendo la strada in auto assieme alla figlia. Si è avvicinato per fermare l’aggressore, riuscendo in un primo momento anche a calmarlo facendogli presente che era un pubblico ufficiale. Pochi secondi dopo, però, è stato picchiato anche lui.