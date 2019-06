Firenze, fine business migranti: protesta Cgil “aprite i porti”

Firenze – Presidio di protesta ieri in via Cavour, organizzato dalla Cgil e partecipato dai lavoratori che rischiano di perdere il posto con le nuove norme volute da Salvini e introdotte dal decreto sicurezza in merito all’accoglienza dei migranti. ‘Grazie’ al decreto, spiegano i rappresentanti sindacali, si riducono drasticamente i fondi destinati ai Cas, Centri di accoglienza straordinari, con migliaia di posti di lavoro a rischio in tutta Italia. Solo nel Fiorentino sono oltre 150 i lavoratori che potrebbero restare a casa.

“Il sistema di accoglienza previsto dal ‘decreto sicurezza’ riduce drasticamente le ore dei lavoratori presenti nei centri. Il nuovo bando della prefettura di Firenze (che appunto recepisce le nuove indicazioni dettate dal Viminale, ndr) mette a rischio più di 150 posti di lavoro sul territorio metropolitano. Avremo quindi meno lavoratori, perdita di professionalità e nello stesso tempo minor possibilità di avere un’integrazione reale per i migranti ospiti delle strutture”, spiega Jacopo Geirola, della Fp Cgil.