Gb, l’economia vola: disoccupazione al 3,8%

LONDRA – Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito e’ rimasto stabile al 3,8% nei tre mesi terminati alla fine di aprile, rimanendo al livello piu’ basso dalla fine del 1974: lo rende noto l’ufficio nazionale di statistica (Ons). Questo dato e’ in linea con le aspettative degli economisti ed e’ accompagnato, secondo l’Ons, da un rallentamento della crescita salariale al 3,1% in un anno (bonus inclusi).

La discesa della disoccupazione in Gran Bretagna a livelli bassissimi è il segno della salute dell’economia britannica, per nulla danneggiata dalla Brexit che arriverà in ottobre. Anzi, proprio l’uscita dalla Ue senza accordi darà un ulteriore impulso all’economia e migliorerà profondamente i conti pubblici, dato che il Regno Unito non verserà neppure una sterlina, anzichè i 45 miliardi di sterlne che prevedeva il ”piano Brexit” di Theresa May.